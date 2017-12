Agustin Galiana et Lorie démontrent leur talent de danseurs !

Joyeux Noël avant Noël avec Jean-Luc Reichmann. L’animateur vous convie à une soirée pleine de féerie pour les 12 coups de Noël. Pour une émission placée sous le signe de la magie des fêtes, Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir et Agustin Galiana jouent aux côtés de quatre grands Maîtres de Midi, Christian, Timothée, Xavier et Romain. Un seul remportera la mise au profit de l’association. Extrait de l’émission du samedi 23 décembre 2017 - Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.