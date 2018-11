Alissia a « un petit peu » de tatouages

Lorsqu’une question parle de tatouage, Jean-Luc demande aux candidats s’ils en ont. Et Alissia en a « un petit peu », dans la nuque, à l’épaule, à la cheville au pied, mais aussi sur les fesses. C’est ce qu’on appelle être raisonnable… Et la curiosité pique Jean-Luc Reichmann qui apprend que la sudiste pétillante s’est faite tatouer sa propre bouche sur un coup de folie, et sur la fesse droite plus précisément, car elle la « voit plus facilement dans le miroir ». Ça pourrait peut-être inspirer certaines personnes. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 29 novembre 2018.