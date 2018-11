Allons-nous enfin découvrir le visage de Zette ?

C’est une visite à l’improviste que Zette a tenu faire sur le plateau des 12 coups de midi. En effet, la célèbre voix off de l’émission est venue apporter le café à nos candidats ainsi qu’à Jean-Luc, en guise d’encouragement ! Mais allons-nous ENFIN voir son visage ? Celle qui rythme l’émission avec sa belle voix douce, sa bonne humeur et son humour inégalable a peut-être décidé de faire le pas et se montrer face à la caméra… ou pas ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 22 novembre 2018.