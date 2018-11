Amandine est championne de Blind Test !

Amandine est une férue de Blind Test ! C’est son jeu préféré mais il y a un problème... ses copines ne veulent plus jouer avec elle. La raison est simple : elle est trop forte ! Elle est tellement douée, que c’est tout le temps elle qui gagne. Pour la tester, Jean-Luc Reichmann propose un blind test. Et c’est impressionnant puisque dès les premières secondes elle réussit à trouver « Le Jerk ». Bouche bée, Jean-Luc lance deux autres chansons et la candidate trouve à une vitesse folle la chanson « La salsa du démon » et « Boogie Wonderland ». Elle est définitivement incollable dans ce domaine ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 15 novembre 2018.