Annonce : A 86 ans, Ginette recherche un homme !

L'hiver approche, et on a tous envie d'avoir un petit refuge. Lorsque Jean-Luc Reichmann pose la question à Ginette, 86 ans, quel serait son refuge, elle répond « si j'avais un homme, dans ses bras ». Elle vit seule depuis plusieurs années après avoir divorcé à 40 ans et connu quelques aventures. Elle nous dit à sa manière que certains sont partis, et le dernier est en maison de retraite. Elle passe donc une annonce et recherche un homme gentil, agréable et « qui ne lui monte pas trop sur les pieds ». Le message est passé ! Extrait de l'émission du mercredi 19 décembre 2018