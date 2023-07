Après 125 victoires, Céline cède sa place de maître de midi

Après 125 victoire et 489 495 euros de gains, Céline tombe face à Delphine au Coup fatal. C'est avec beaucoup d'émotions que Jean Luc Reichmann passe le flambeau du maître de midi après 4 mois de participation. Il y a toujours un avant et après douze coups de midi et nous souhaitons le meilleur à Céline ! Extrait de Les douze coups de midi du 24 juillet 2023.