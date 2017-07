Après un rendez-vous amoureux infructueux, cette candidate finit avec... le barman !  

Sur le plateau des 12 Coups de Midi, toutes les vérités sont bonnes à dire et surtout à entendre. Et Laurence n’est pas en reste. La candidate de ce dimanche midi a confié une drôle d’anecdote à Jean-Luc Reichmann et les personnes présentes sur le plateau. Célibataire, la candidate a avoué avoir fait une drôle de rencontre sur Internet. Après avoir été cherché le jeune homme en question à la gare, elle est allée au café du coin afin de faire plus ample connaissance. Sauf que cette dernière n’a pas fini avec son date d’Internet, mais avec le barman… - Extrait des 12 Coups de Midi du dimanche 30 juillet.