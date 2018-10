Attention ! Léa se transforme en macaque enragé

Les imitations continuent aujourd’hui sur le plateau des 12 coups de midi, et elles sont toujours plus folles ! C’est maintenant au tour de Léa de nous partager son talent caché. Sa spécialité à elle, c’est d’imiter un macaque enragé ! Face à la situation, Jean-Luc prend alors les précautions pour le retenir au cas où ce dernier tente de s’échapper et n’hésite pas à monter sur son pupitre. Les spectateurs en sont encore sous le choc, vraiment ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 14 octobre 2018.