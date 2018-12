Audrey : « Le jour où nous avons conçu notre bébé… »

La date la plus importante pour Audrey est le 18 juillet. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est le jour où elle a conçu son bébé avec son compagnon. Ce n'est pas vraiment le genre de réponse auxquelles on peut s'attendre dans un premier temps, surtout qu'elle détaille en disant qu'il était 15 heures et qu'il y avait beaucoup de monde. Mais elle nous explique ensuite que c'est une fécondation in vitro. Une très jolie histoire. "C'est un bonheur de porter autant de bonheur", comme dit si bien Jean-Luc Reichmann. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018