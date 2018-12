Audrey est venue seule, son mari ne voulait pas avoir honte

Le plus beau cadeau de Noël pour Audrey sera son bébé qu’elle attend avec son compagnon. Mais son chéri n’est pas là, de peur qu’elle lui mette la honte ! Et cette candidate atypique nous raconte leur rencontre plutôt étonnante à la fête de la choucroute, en Alsace. « Il était paumé ! ». Ça a été le coup de foudre direct pour elle, mais il n’est voulait pas d’elle car elle avait 20 ans de moins que lui. Mais elle s’est accroché et a bien fait puisqu’ils sont aujourd’hui tous les deux très heureux et attendent avec impatience leur bébé. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018