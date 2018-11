Les aventures d’Emmanuelle et Jean-Pierre… la suite

Emmanuelle n’en finit plus de nous raconter sa folle vie ! Elle nous parle du parcours atypique de Jean-Pierre, qui a été dans la marine, vécu à Tahiti avec son ex-femme et leurs 4 enfants, avant de devenir moine zen. Et depuis 1 an, il a fait « le tour du zen » et a eu besoin d’une autre façon de relaxation, c’est pour ça qu’il est désormais en couple avec l’exubérante Emmanuelle qui apporte toute la folie dans leur couple ! On ne leur souhaite que du bonheur ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 13 novembre 2018.