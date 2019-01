Benoît remporte la plus grande Étoile Mystérieuse d’une valeur de 100 108 euros

C’est la plus grosse Étoile Mystérieuse jamais remporté dans l’émission des 12 Coups de midi. Il ne restait que 3 cases, et heureusement que notre candidat n’est pas très superstitieux puisque c’était sa treizième participation. Pour la première fois, le montant des cadeaux de l’Étoile a dépassé les 100 000 euros. Il fallait trouver le commandant Cousteau. La cagnotte de Benoît s’élève donc à 131 508 euros, et peut encore grimper s’il continue dans sa lancée ! Extrait de l’émission du dimanche 30 janvier 2019.