C'est NOËL ! et pour cette occasion nous vous avons prévu les bests of qui rassemblent les moments plus drôles de 2018 ! Vous allez pouvoir vous rappeler les moments de rires et de joies que vous avez ressenti devant votre émission ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine des 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 25 décembre 2018