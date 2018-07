La blague de Véronique sur le Football ⚽

Quoi de mieux qu’une petite histoire drôle pour détendre l’atmosphère ? Véronique est une grande adepte des blagues et a décidé, en pleine Coupe du Monde, de rester dans l’actualité. Elle propose alors une blague concernant… le football ! « C’est une équipe de football qui doit se rendre à l’étranger pour un match amical et il est préférable de se faire vacciner », se lance Tata Véro. La chute fait rire le public et Jean-Luc Reichmann ! Retrouvez les 12 Coups de midi du lundi au dimanche dès 12h sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 2 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !v