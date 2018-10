Les blagues de Julien à sa belle-mère

Julien est très taquin et ce qu’il adore faire, c’est raconter des blagues à sa belle-mère, Marie-Hélène. Parfois même avec la complicité de sa femme Julie, il adore dire des choses et profiter gentiment de sa naïveté. Sauf que parfois il oublie de dire que c’est une blague, et ça c’est problématique ! Ce fut le cas quand lui et Julie lui ont fait croire qu’ils ont dû payer à sa place la réception d’un colis. Sa belle-maman a donc été à La poste le lendemain pour leur dire que c’est inadmissible mais eux ne comprenaient pas de quoi elle parlait. Les blagues les plus courtes sont souvent les meilleurs. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 12 octobre 2018.