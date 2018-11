Le cadeau 2 étoiles de Quentin pour Jean-Luc

Quentin est venu des Alpes-Maritimes pour participer aux 12 coups de midi aujourd’hui, et il n’est pas venu les mains vides. En effet, il a tenu à offrir à Jean-Luc Reichmann un cadeau très spécial qui le met absolument en joie puisque c’est un maillot de l’équipe de France dédicacé par un ami d’enfance à lui, aujourd’hui champion du monde, Benjamin Pavard ! Il l’a vu trois semaines auparavant et en a profité pour lui demander une dédicace. Tout le monde se rappelle de la mythique « frappe de Benjamin Pavard » pendant la Coupe du Monde. Jean-Luc est très ému de ce cadeau, d’autant plus qu’il adore ce joueur humble et talentueux. Pour finir, Quentin chante la chanson créée spécialement sur le joueur de foot. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 27 novembre 2018.