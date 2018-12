Le cadeau très original d’Alexandre pour Jean-Luc

Alexandre a l’amour de ses animaux. Cet agriculteur des Pyrénées-Atlantiques travaille dans une ferme qui tient sa famille depuis plus de 9 siècles ! Il possède 40 vaches laitières, mais aussi des canards, des poulets et des chiens. Et il a tenu à ramener un cadeau très original à Jean-Luc : une sonnaille. Une cloche accrochée autour des bêtes d’élevage bovin, mais celle-ci est unique puisqu’on y retrouve le logo de l’émission Les 12 coups de midi, réalisé par un artisan local. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 13 décembre 2018