Le cadeau surprenant de Gilles à sa femme !

Les candidats racontent chacun leur petite folie, et celle de Gilles est tout en surprise ! Pour les 40 ans de son épouse, Gilles a posé nu pour faire un calendrier. A l’image des dieux du stade, lui et ses amis ont rebaptisé le projet par « les vieux du stade ». Tous ont pris la pose devant un photographe professionnel dans le plus simple appareil. Mais sa femme étant née le 25 décembre, faire des photos en extérieur, dans cette tenue et à cette période, ça peut être un tout petit peu compliqué… Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 8 octobre 2018.