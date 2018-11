Cassandre recherche un amoureux !

Cassandre est célibataire depuis maintenant deux ans et est à la recherche de l’amour. Elle profite de son passage sur le plateau des 12 Coups de midi pour ainsi passer une annonce. Alors messieurs, si vous mesurer plus d’1m62, que vous savez cuisiner et êtes drôle et jaloux, il faut contacter Cassandre sur le champ ! Avec une grande et belle personnalité, la candidate donne également ses qualités et ses défauts et nous partage son rire pour le moins original. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 25 novembre 2018.