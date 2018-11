Cédric et Jean-Luc dansent un « coupé-décalé » du feuuu 🔥

Cédric, est originaire de Côte d’Ivoire et est étudiant en droit. Sa famille et lui sont des fans invétérés de Jean-Luc Reichmann. Il lui avoue que depuis petit il le regarde et le remercie d’apporter beaucoup de bonheur aux gens. Et après avoir passé le bonjour à toute sa famille, Cédric nous montre qu’il a le rythme dans la peau ! Il invite Jean-Luc à faire quelques pas de danse sur un petit « coupé-décalé ». Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont tous les deux le mouv’ ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du vendredi 9 novembre 2018.