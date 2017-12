Christian prêt à fêter Noël avec les autres grands Maîtres de Midi : "L’ambiance sera survoltée"

Le samedi 23 décembre à 21h, Jean-Luc Reichmann convie les téléspectateurs à une soirée féérique : Les 12 coups de Noël. Au programme, des surprises, des bêtisiers et des questions.. Quatre personnalités connues du grand public, Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir et Augustin Galiana s’associeront à quatre grands maîtres de Midi dans une ambiance festive. Christian, plus grand Maitre de Midi de l’histoire du jeu affrontera Timothée, Xavier et Romain. Qui sortira vainqueur ? Une chose est sûre, Christian est prêt à donner le meilleur de lui-même. Regardez…