Plus grand maître de midi des 12 coups de midi, Christian Quesada a fait vivre de grands moments d'émotion. S'il a brillé par sa culture générale, il a également montré qu'il savait se lâcher en chantant Georges Brassens ou encore en dansant le zouk ! Et il n'est pas le seul à avoir offert un moment 100% délire et musique à Jean-Luc Reichmann. La preuve en images !