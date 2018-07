LE COMBAT DES MAÎTRES – Emilie remporte la 2ième journée et 20 000 euros !

Depuis ce lundi 9 juillet, plusieurs grands maîtres de midi sont réunis pour le Combat des Maîtres. Durant cette semaine spéciale, ces derniers font tout leur possible pour faire grimper la cagnotte du vendredi 13. Entourée de Fanny et Mathieu, Emilie s’est de nouveau hissée jusqu’à l’épreuve Coup de Maître. La candidate a réalisé un sans-faute. Elle permet à la cagnotte de gonfler et de s’élever à 22 000 euros. Retrouvez les 12 Coups de midi du lundi au dimanche sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 10 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !