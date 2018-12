Le compagnon d’Audrey a un « gloucoume » à l’œil

Audrey est venue jouer aux 12 coups de midi toute seule, son compagnon ne l’a pas accompagné de peur qu’elle lui fasse honte. Elle fait part à Jean-Luc Reichmann qu’elle n’a pas le permis, mais elle a le code. Et son chéri n’a pas non plus le permis car il a un « gloucoume » à l’œil. C’est le fou rire sur le plateau « c’est pour ça, il faut lui enlever les loucoumes » dit Jean-Luc. Elle voulait parler de glaucome, une maladie qui touche les deux yeux. Ca n’a pas empêché d’apporter un vent de bonne humeur sur le plateau ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018