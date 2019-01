Coup de théâtre ! Après 23 participations, Tristan est détrôné par Adrien

Il nous avait fait une grosse frayeur hier, mais cette fois-ci ce n’est pas passé. En effet, Tristan a été détrôné par Adrien et n’est désormais plus Maitre de midi. Après 23 participations et une étoile mystérieuse trouvée au bout de cinq jours, le jeune candidat de 23 tire sa révérence et repars avec 84 322 euros de gains. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 1er janvier 2019.