COUP DE THÉÂTRE ! Après 45 participations, Julien est éliminé !

Personne ne s’y attendait ! Après 45 participations, Julien est éliminé subitement des 12 coups de midi. Le boulanger qui cumulait les victoires depuis plusieurs semaines a été choisi par Arnaud pour le duel. Et c’est à la question « A quel moment de l’année ont lieu la fête des Mères et la fête des Pères ? » que Julien a mal répondu. En effet, il n’a pas pris le temps de réfléchir et a donné sa réponse trop rapidement. Il a alors pris conscience de son erreur aussitôt, mais c’était déjà trop tard. Ce manque de concentration lui aura coûté sa place mais le candidat peut quand même être très fier de son parcours puisqu’il repart avec une cagnotte de 187 963 euros. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 14 novembre 2018.