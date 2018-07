LE COUP FATAL – Tal face à Jarry et Michaël Youn

Pour cette soirée spéciale « Combat des Maîtres », plusieurs personnalités sont réunies sur le plateau des 12 Coups de midi. Michaël Youn et Jarry, en équipe avec Xavier, et Tal, en équipe avec Christian Quesada, se sont hissés jusqu’à l'épreuve du Coup Fatal. Avant que Xavier et Christian s’affrontent, honneur aux invités. Jarry et Michaël Youn sont face à Tal… Qui va remporter cette manche du Coup Fatal ? Regardez ! Retrouvez les 12 Coups de midi du lundi au vendredi, dès 12 heures sur TF1. Extrait de l’émission spéciale « Le combat des maîtres » du vendredi 13 juillet.