Damien fait danser tout le monde !

Damien adore danser et il nous partage sa passion sur le plateau des 12 coups de midi. Après un petit échauffement, Jean-Luc Reichmann l’invite à venir face au public et accompagné des autres candidats, il fait littéralement le show en s’improvisant chorégraphe. Et ça marche puisque tout le monde le suit et se déhanche sur un son très latino. Une reconversion professionnelle l’attend peut-être. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 12 octobre 2018.