🔥 Danse ENDIABLÉE entre Jean-Luc et une candidate

Ca swing sur le plateau des 12 Coups de midi. Quand Jean-Luc demande ce que CĂ©cile kiff le plus, la candidate rĂ©pond que c’est l’animateur qui danse ! En effet, Jean-Luc fait parfois danser les candidats et CĂ©cile rĂȘve par-dessus tout de faire quelques pas avec lui. Le vƓu est aussitĂŽt exaucĂ©. Sur un Be-Bop-A-Lula ils se transforment en danseurs et mettent le feu sur le dancefloor. Une chose est sĂ»re, c’est qu’ils ont tous les deux le rythme dans la peau. VoilĂ CĂ©cile heureuse ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine Ă partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 30 octobre 2018.