Début de la semaine spéciale avec l’association ELA

Aujourd’hui débute une semaine spéciale puis Les 12 coups de midi participe à l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » organisé par l’association ELA. Jusqu’à dimanche 21 octobre les candidats s’engagent à jouer au profit de l’association qui regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux et qui engendrent des situations de handicap très lourd. Le Président de l’association, Guy Alba et le directeur général Jean-Luc Corti sont venus représenter l’association et ont parlé de la dictée qui est donnée dans tous les établissements scolaires ce lundi matin. Vous pouvez également faire des dons par internet sur www.ela-asso.com et par SMS en envoyant ELA au 92 912 (5 € seront débités directement sur votre facture opérateur. Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Informations complémentaires surwww.ela-asso.com). Pour plus de renseignements : https://www.tf1.fr/tf1/les-douze-coups-de-midi/news/12-coups-de-midi-participez-a-l-operation-ela-15-21-octobre-5176939.html - Retrouvez les 12 Coups de midi spéciale association ELA toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 15 octobre 2018.