Dominique a acheté 3 mètres de boudin !

Le boudin à la chaudière, vous connaissez ? C'est une spécialité de l'Isère, d'où vient Dominique et qui nous explique ce que c'est. On peut en manger avec des épinards, des oignons et accompagné d'un petit verre de vin blanc, c'est un moment convivial où on discute avec les autres et on peut également acheter du boudin. Elle apprend que ça s'achète au mètre et décide donc d'en demander… trois mètres ! Elle a dû en manger pendant un sacré moment.