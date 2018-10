Les dons d’imitateur de Baptiste

Les candidats des 12 coups de midi ont tous des talents, et celui de Baptiste est assez incroyable puisqu’il est imitateur. Pour le vérifier, Jean-Luc demande une première imitation. On parvient à deviner très rapidement l’animateur Patrick Sébastien. Pour la seconde imitation, on retrouve le timbre de voix assez unique de François Hollande. Enfin, pour la troisième personnalité à découvrir, on retrouve le Président de la République Emmanuel Macro, qui est plus compliqué à faire car tout est dans le phrasé et le ton. Talent confirmé en tout cas ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 21 octobre 2018.