Les douze coups de midi du 10 juillet 2018

Chaque midi, du lundi 9 au vendredi 13 juillet, place à un Combat des Maîtres d’anthologie ! Avec Jean-Luc Reichmann dans le rôle de l’arbitre incorruptible et intraitable, les plus grands Maîtres de Midi vont s’affronter sans merci sur le ring des «12 Coups de Midi».Lors de cette semaine d’intense compétition, chacun combattra, dans le rire et la bonne humeur, pour tenter de faire gagner jusqu’à 100 000 euros aux téléspectateurs et décrocher une place pour la Grande Finale du Combat des Maîtres, soirée exceptionnelle orchestrée par Jean-Luc Reichmann et diffusée vendredi 13 juillet à 21h.Qui des 17 Maîtres de Midi en lice saura esquiver les coups et mettra K.O. ses adversaires pour se qualifier vendredi soir ? Le vainqueur de la semaine se mesurera, vendredi 13 juillet à 21h, aux trois champions de l’émission : Christian (192 victoires, 1 défaite), Véronique (74 victoires, toujours en jeu) et Xavier (76 victoires, 0 défaite), figures incontournables des 12 Coups de Midi.