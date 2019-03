Élodie Frégé a un message pour Benoît, maître de midi... et ça lui va droit au coeur !

La chanteuse Élodie Frégé a tenu a laisser un message à Benoît, Maitre de midi depuis plusieurs semaines. Elle est très trouchée de l'admiration que lui porte le candidat et le soutient pour qu'il aille le plus loin possible dans les 12 coups de midi. Très ému, Benoît a dû mal à s'en remettre et est très heureux de recevoir un message d'admiration de cette grande artiste. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 24 mars 2019.