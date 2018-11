ÉMOTION : Après 2 participations, Amandine trouve l’Étoile Mystérieuse

Amandine a réussi l’exploit de trouver une Étoile Mystérieuse après seulement deux participations. La candidate venue de Corrèze commence une très belle aventure dans les 12 Coups de midi. Elle a tout d’abord permis de faire grimper la cagnotte des téléspectateurs à 108 800 euros grâce à son Coup de Maître, et a trouvé quelques minutes plus tard la personnalité se cachant derrière l’Étoile. Et c’est sans trop y croire qu’elle propose l’actrice Catherine Deneuve après avoir vu un parapluie en indice supplémentaire ce qui lui a fait penser au film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et à son grand étonnement, elle remporte l’Étoile Mystérieuse d’une valeur de 47 998 euros de gains. Bravo à elle. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 16 novembre 2018.