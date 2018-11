ÉMOTION – Les larmes aux yeux, Julien remercie sa femme

Voilà maintenant 35 jours que Julien est Maître de midi. Hier il a réalisé l’exploit du Coup de Maître à 30 000 euros, et à trouver une deuxième Étoile Mystérieuse, faisant grimper sa cagnotte à 172 863 euros ! Très heureux, il a encore du mal à y croire. Mais s’il est présent sur le plateau depuis tant de jours et qu’il a trouvé l’Etoile hier, c’est grâce à sa femme Julie. Au téléphone, elle le félicite et lui déclare une fois de plus son amour et ton son soutien. Très ému, il avoue qu’elle est très importante pour lui au quotidien : « sans elle je ne sais pas où je serais maintenant ». Un moment fort en émotion qui laisse prévoir que le meilleur pour la suite. Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du samedi 3 novembre 2018.