Exclu MYTF1 ! Les 12 Coups de Midi du dimanche 14 Mai

Pas vu à la TV - Suite à l’investiture de François Hollande et Emmanuel Macron sur TF1, retrouvez en exclusivité sur MYTF1 l’intégrale des 12 Coups de Midi du dimanche 14 mai. C’est la 52ème participation de Timothée qui continue sa quête du record du plus grand Maître de Midi ! Avec une cagnotte de 214 917 € Timothée nous surprend tous les jours avec son incroyable niveau de culture générale. Ce dimanche, deux de ses proches sont venus le soutenir. Arrivera-t-il une fois de plus à décrocher l’Etoile Mystérieuse ? Retrouvez les 12 Coups de Midi avec Jean-Luc Reichmann, tous les jours à 12h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.