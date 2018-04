Fabien éliminé après 10 participations !

C’est la fin d’une belle aventure pour Fabien. A tout juste 20 ans, et après 10 participations aux 12 Coups de midi, le jeune homme a été détrôné. Lors du Coup fatal, face à Véronique, Fabien n’a pas su répondre à plusieurs questions et n’a pu garder sa place de maître de midi. Pendant ces dix jours, ce jeune étudiant en art du spectacle aura bien fait rire le public et Jean-Luc Reichmann grâce à ses imitations. Fabien repart avec sa bonne humeur et un chèque d’une valeur de 28 650 euros ! Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du 05 avril.