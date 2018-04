Quand Fabien imite Jo Dassin "Le petit pain au chocolat"

A tout juste 20 ans, Fabien compte déjà huit participations à l’émission. En ce lendemain du week-end de Pâques, Jean-Luc Reichmann lui demande de se mettre en joie avec "une petite chansonnette ou une petite imitation". Car oui, si vous l’aviez manqué, Fabien a beau être maître de midi, il est également maître des imitations ! C’est donc avec plaisir que le jeune étudiant en art du spectacle s’exécute. Il offre au public et à Jean-Luc Reichmann une belle imitation de Jo Dassin et fredonne les paroles de la célèbre chanson "Le petit pain au chocolat". Jean-Luc Reichmann est conquis car Jo Dassin est le chanteur préféré de sa maman. Et vous, que pensez-vous de cette imitation ? Plutôt réussi, n’est-ce pas ? Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du mardi 03 avril.