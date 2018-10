La femme de Julien ramène toute la famille

Pour sa 19ème participation, l’épouse de notre Maître de midi n’est pas venue seule puisqu’elle a amené leurs 3 enfants sur le plateau, Enzo, Mathéo et Clara et ils sont très contents de venir encourager notre boulanger, mais aussi impressionnés de passer à la télévision. Et pour sa fille Clara, on apprend que son papa lui a fait la leçon qu’il ne fallait avoir qu’un amoureux, et pas deux. Leçon retenue puisqu’elle nous dit l’avoir choisi. Une très belle famille venue encourager Julien, prêt pour une nouvelle victoire ? Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 18 octobre 2018.