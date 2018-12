Fous rires en chaîne sur le plateau des 12 Coups de midi

De retour après la publicité, est-ce que Jean-Luc Reichmann a pu calmer son fou rire ? On peut dire qu’il a repris son sérieux pendant… deux minutes ? Le fou rire lui reprend et il n’arrive plus à s’arrêter, et consomme tous les mouchoirs qu’il peut avoir. Il rit tellement aux éclats que ça se propage sur tout le plateau et les candidats et le public l’accompagnent ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018