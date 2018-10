Frédéric a Mike Brant dans la peau

Ce dimanche 14 octobre, Frédéric était de très bonne humeur sur le plateau des 12 coups de midi. Et pour se motiver avant de commencer le jeu, il a souhaité nous faire part de ses qualités de chanteur en reprenant « Laisse-moi t’aimer » de Mike Brant. Et ce qu’on peut dire c’est qu’il a bien la puissance dans les cordes vocales ! On comprend mieux pourquoi il adore aller au karaoké tous les 15 jours. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 14 octobre 2018.