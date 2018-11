Gros débat autour des collants

Dominique a une révélation à faire sur le plateau. Elle est une adepte des collants en hiver. Mais pas n’importe lesquels puisqu’elle met seulement des collants amincissants. Curieux, Jean-Luc demande plus d’explications, et on apprend qu’elle en porte tout le temps, même la nuit ! Alors tout de suite, on pense que ce n’est pas très sexy d’en avoir pour dormir, mais pour Dominique ce n’est pas plus moche qu’un pyjama, et en plus, ça marche. « Je ne perds pas de poids mais de l’épaisseur » nous dit-elle en rigolant. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 28 novembre 2018.