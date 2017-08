Grosse ambiance sur le plateau avec deux danseurs et un musicien !  

Aujourd’hui, l’émission est placée sous le signe de la bonne humeur et de la musique. En effet, les candidats sélectionnés peuvent former un orchestre à eux seuls : Dominique, est une chanteuse en chorale et Pierre, prof de percussions, musicien et compositeur, a l’oreille absolue. Il n’en fallait pas plus pour que Jean-Luc Reichmann décide d’organiser un mini concert sur le plateau avec Romain et son grand-frère Vincent, désignés par l’animateur pour une session de danse. Regardez, c’est hilarant !