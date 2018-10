HALLOWEEN : La maison de son fils serait hantée !

Isabelle n’aime pas fêter Halloween. Pourquoi ? La raison est très simple… elle croit aux fantômes et ça lui fait très peur ! Elle nous confie que la maison de son fils serait… hantée ! Quand elle y va, elle ne passe que la journée chez lui et refuse d’y dormir. Elle va même jusqu’à prendre une chambre d’hôtel car à la nuit tombée elle ressent une présence. Peut-être que sa participation pour cette spéciale Halloween lui redonnera l’envie de la fêter, et pourquoi pas se déguiser en fantôme ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercreid 31 octobre 2018.