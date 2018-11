Heureuse Maître de Midi, Alissia chante du Gilbert Montagné à tue-tête

Pour le coup fatal, Carole et Alissia se faisaient face. La partie s’est jouée à quelques secondes près, mais c’est finalement Alissia qui devient Maître de midi pour la première fois. Elle adresse ses premiers mots de remerciement au chanteur Gilbert Montagné qu’elle a chanté plus tôt dans l’émission et qui selon elle, lui a porté chance. Lui portera-t-il chance jusqu’au Coup de Maître ? Pour l’occasion, elle chante à nouveau une chanson et nous montre son bonheur d’être arrivée jusqu’ici dans le jeu ! Mais la partie continue encore pour cette aide-soignante du sud. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 29 novembre 2018.