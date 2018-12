Hommage à Johnny Hallyday, décédé il y a un an

Il y a un an, jour pour jour, Johnny Hallyday nous quitté des suites d’une maladie. Cette tragédie avait fait l’effet d’une bombe, réunissant des milliers de personnes sur les Champs-Elysées pour lui rendre hommage. Aux 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a tenu à accorder un moment à ce monument de la chanson qui a marqué tout le monde. « On n’oubliera jamais Johnny ! » lance-t-il. Il demande ensuite à Jean, qui en est à sa troisième participation, quelle chanson l’a le plus marqué, et c’est incontestablement le titre « Diego » dont on écoute un extrait. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 5 novembre 2018.