Hommage à Timothée, alias « Mister Meuh Meuh »

Un hommage spontané a été rendu aujourd’hui sur le plateau des 12 coups de midi au 3ème plus grand Maître de midi, l’Aveyronnais Timothée, dit aussi « Mister Meuh Meuh ». A la question « Quel terme désigne une partie de l’anatomie de la vache », la musique retentit et tout le public se lève pour faire la chorégraphie connue lors de la période de Timothée, qui est agriculteur. « Vous êtes le meilleur public de France » lance alors Jean-Luc qui s’empresse de relancer la musique pour une nouvelle chorégraphie ! Pour rappel, Timothée avait fait 29 Coups de Maître, découvert 3 Étoiles Mystérieuses et remporté 353 348 euros en 83 participations. Il devrait apprécier cette séquence. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 20 novembre 2018.