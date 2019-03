Incroyable ! Benoît découvre sa 3ème Étoile Mystérieuse ⭐️

Maître Benoît a une nouvelle fois frappé ! Il a découvert l’Etoile Mystérieuse, d’une valeur de 28 213€. Pour sa 61ème participation, le candidat à trouver l’actrice, mannequin et écrivain Laëtitia Milot qui se cachait derrière cette Etoile depuis plusieurs jours. Et on peut dire qu’il a travaillé sans relâche pour la découvrir. Après avoir proposé la chanteuse Lorie la dernière fois, il justifie cette fois-ci son choix en fonction du parquet de danse, faisant référence à Danse avec les stars, ou encore avec un schtroumpf super-héros pour le doublage qu’elle a fait récemment dans un film. Et il a vu juste pour sa troisième Etoile. La cagnotte de Benoît s’élève désormais à 357 596€. Comme il dit, « jusqu’où ça va s’arrêter ? ». Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 19 mars 2019.