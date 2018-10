INCROYABLE – Vivien hypnotise le public et les candidats

Vivien a un métier qui n’est pas très commun puisqu’il est hypnotiseur de spectacle. En effet, ce jeune de 26 ans réussit à hypnotiser un public entier, et il nous a fait une démonstration sur le plateau des 12 coups de midi. Il invite tout le public, ainsi que les candidats et Jean-Luc Reichmann, à mettre leurs mains sur leur tête, et parvient à les faire coller pour les plus réceptifs ! Plutôt incroyable non ? Et certains sont tellement réceptifs que même après avoir dit qu’ils peuvent se relâcher, ils restent bloqués, comme Jean-Luc. En attendant, il pourrait bien endormir tous ses adversaires… Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018.